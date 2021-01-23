شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يقرّ تعيين الجنرال المتقاعد أوستن وزيراً للدفاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، تعيين مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، جنرال الجيش المتقاعد لويد أوستن وزيراً للدفاع، ليصبح بذلك أول وزير دفاع من أصل إفريقي.

وأقر الترشيح 62 عضواً مقابل عضوين في المجلس الذي يضم 100 عضو، وهو عدد أكبر بفارق كبير من الأغلبية البسيطة المطلوبة.

وكان المجلس تجاوز شرط مرور سبع سنوات على تقاعد أي عسكري قبل تعيينه في منصب قيادي مدني على المؤسسة العسكرية. وكان المجلس صوت الخميس على استثناء الجنرال المتقاعد بأغلبية 69 صوتاً مقابل 27.

ومازال أمام مجلس الشيوخ تثبيت تعيين وزير الخارجية المرشح ورئيس مجلس الأمن القومي وغيرهما من التعيينات التي تريد إدارة الرئيس بايدن أن تتم بسرعة. (رويترز)