شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تكمل تطعيم مليون شخص وتبدأ تصدير المضادات للخارج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الجمعة، إن الهند تعتمد على نفسها كلية في توفير اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، وذلك في الوقت الذي تم فيه تطعيم ما يربو على المليون مواطن خلال أسبوع من بدء حملة ضخمة في ثاني أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان. وقال مودي، أثناء حديث مع الأطقم الطبية من دائرته الانتخابية في مدينة فاراناسي عبر دائرة تلفزيونية، «اتخذنا الاستعدادات كي يصل اللقاح سريعاً إلى كل ركن في أرجاء البلاد». وأضاف «وفي ما يتعلق بأهم احتياجات العالم اليوم، نحن نعتمد على أنفسنا تماماً. ليس هذا وحسب، بل إن الهند تمد الكثير من البلدان باللقاحات».

وقد منحت الهند لقاحات إلى دول تربطها بها علاقات جوار وشراكة مثل بنجلاديش ونيبال وبوتان وسيشل وموريشيوس والمالديف. وبدأت أمس الجمعة تسليم شحنات تجارية الى دول أجنبية.

تسريع الحملات

وأعلنت الحكومة البرازيلية الخميس أنها ستتلقى مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد البريطاني المصنوع في الهند، ما سيتيح لها تسريع حملة التطعيم ضد كوفيد-19. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب «من المقرر أن تصل مليونا جرعة من أسترازينيكا إلى البرازيل في وقت متأخر الجمعة». وفي بادئ الأمر، كان مقرراً وصول هذه الجرعات إلى البرازيل الأسبوع الماضي. ونسب الرئيس جاير بولسونارو التأخير إلى «الضغط السياسي» الذي تتعرض له حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من أجل إعطاء الأولوية لحملة التطعيم في بلاده. وقال وكيل الوزارة هارش فاردان شرينجلا إن الشحنات التجارية المتعاقد عليها سيتم تسليهما الى البرازيل والمغرب ثم تعقبهما جنوب إفريقيا والسعودية.

«سبوتنيك في» الروسي

بدورها أعلنت الحكومة المجرية أنها توصلت إلى اتفاق لشراء «كميات كبيرة» من اللقاح الروسي «سبوتنيك-في». وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الذي يزور موسكو، «سيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق». يأتي الإعلان بينما صادقت السلطات المجرية المنظمة على استخدام اللقاح هذا الأسبوع، في ظل انتقاد بودابست ل«بطء» مسار الموافقة على اللقاح من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

على صعيد آخر، وافقت الحكومة اليابانية على مشروعي قانون لتعزيز فعالية القيود. وينص المشروعان اللذان دعا رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا البرلمان لمناقشتهما «على عجل»، على عقوبات بالسجن تصل إلى عام للمصابين بكورونا الرافضين دخول المستشفى، وهو إجراء «مفرط» في نظر المعارضة. كما يفرض المشروعان غرامة على المقاهي والمطاعم الرافضة الإقفال في أوقات الطوارئ.

عزل في ألمانيا

وفي السياق ذاته، أعلن مفوض الحكومة الإيطالية لحالة وباء كورونا أنه نتيجة للتقليص الذي طرأ على إمدادات لقاحات فايزر- بيونتيك انخفض التطعيم بإيطاليا من 80 ألف شخص في المتوسط يومياً، إلى 28 ألفاً. وأشار مفوض الحكومة الإيطالية دومينيكو أركوري، في مؤتمر صحفي لتقييم أنشطة مكافحة الوباء واحتوائه، إلى أن «التباطؤ في حملة التطعيم الوطنية يرجع إلى ضرورة الاحتفاظ بالكميات اللازمة في المخازن لحقن الجرعة الثانية للذين تلقوا في السابق الجرعة الأولى من عقار فايزر». ووفق السلطات الإيطالية، فإن «الشركة الأمريكية-الألمانية (فايزر- بيونتيك) تعهدت بأن إمدادات اللقاح ستعود إلى الكميات المتفق عليها بدءاً من الأسبوع القادم، والتي تقدر ب 470 ألف جرعة أسبوعياً».

من جانبه، قال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن عدد الإصابات بفيروس كورونا مطمئن لكنه لا يزال مرتفعاً جداً، ليقوض بذلك توقعات بتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس. وذكر سبان في مؤتمر صحفي أن ظهور سلالات جديدة شديدة العدوى من الفيروس تجعل من الضروري العمل على خفض عدد الإصابات. وأضاف «الأمر مثل المضاد الحيوي: إذا توقفت عن تناوله قبل الأوان أو بسرعة قد يطور (الجسم) مناعة ضده... لا نريد أن نُتهم بتخفيف (الإجراءات) قبل الأوان».