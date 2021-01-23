شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «الحرس الوطني» يستريح في «مرآب» أثناء هجوم «الكابيتول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”

كشفت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، الستار عن الفوضى التى حدثت في أعقاب أعمال الشغب الدامية يوم 6 يناير في واشنطن.

وأوضحت أن قوات الحرس الوطني المتمركزة في مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في أعقاب أعمال الشغب الدامية في 6 يناير في واشنطن تستريح في مرآب للسيارات بعد أن طُلب منهم إخلاء قاعات الكونجرس لأخذ فترات راحة.

وذكرت أنه سُمح لهم فيما بعد بالعودة إلى مبنى الكونجرس بعد أن أعرب العديد من السياسيين عن سخطهم داخل المجلس.

يشار إلى أن السلطات الاتحادية وجهت اتهامات جنائية لأكثر من 100 شخص عبر تحقيقاتها حول نهب مكاتب الكونجرس وشن هجمات على الشرطة في المبنى، ولقي خمسة حتفهم خلال الاقتحام من بينهم ضابط شرطة.