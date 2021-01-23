شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب بلا أقنعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. نسيم الخوري

عندما زار دونالد ترامب منزل والدته (2008) بطائرته الخاصّة المؤلّفة من غرفة نوم وصالون اتّسع لدزينتين من أصدقائه، ومائدة من الخزف النفيس والكريستال إلى جانب مغسلتين مطليتين بالذهب وعلى طول الطائرة كلمة TRUMP بالأحرف النافرة، لم يتمكّن من المكوث داخل بقايا منزل والدته المهدّم أكثر من 97 ثانية. التقطت الصور التذكارية على عجلٍ، وقال للمتجمهرين من حوله: «أشعر براحةٍ تامّة وبقوّة تحميني هنا. عندما يعود أصل والدتك إلى مكانٍ بسيطٍ، طبيعي أن تحبّ هذا المكان. أشعر بأنني اسكتلندي، لكن لا تطلبوا منّي تحديد شعوري. ثمّة شعور قوي جدّاً في داخلي اكتسبته من والدتي. لطالما أخبرتنا عن غرق أهالي هذه الجزيرة في مراكب صيدهم للأسماك، وهذا ما حصل لجدّ والدتي واسمه دونالد سميث وكان في ال34، وحزنت والدتي عليه كثيراً. ولهذا وبعد عقود في 4 يونيو/حزيران 1946، أطلقت أمّي اسم جدّها على مولودها الرابع دونالد ترامب الذي هو أمامكم... إذا كان هناك بينكم من لم يسمع ما قلت، أقول: لديّ أموال طائلة سببها تلك القوّة التي حملتها أمّي معها من هذا المكان... «إنّ من يرضى بالقليل في هذه الدنيا غبي لأنّه لا يعرف طعم الكثير».

أورد نقاطاً أربع:

1- غادر ترامب البيت الأبيض (2021/1/13) رئيساً لم تُترك له مساحة لزقزقاته المثيرة عبر «التويتر» التي بلغت في إحصاء 12 ألف تغريدة، كتب هو معظمها على حسابه خلال 4 سنوات، وبلغت كلماتها 266 ألفاً و55 أي نحو كتاب من 780 صفحة. انشددت لتغريداته؛ باعتبارها مرآة لشخصيته المستفزّة والشديدة التحدّي والصلابة. وبعيداً من هموم «الكوفيد 19»، استغرقت في كتابه «ترامب بلا قناع» المؤلف من 508 صفحات؛ توسّلاً لتفكيك جذور تلك الشخصيّة، وشعرت وكأنّني سمكة جائعة تم رميها في المحيط أمامها ما لا يجمع من الأوصاف والثروات والصفقات الشخصيّة والمقتنيات الباهرة من الجواهر واليخوت والطائرات وناطحات السحاب والثروات المتراكمة.

2- استطاع ترامب قبل مغادرته وخلالها ولربّما بعدها أن يحفر بقوّةٍ ما يصعب محوه ولا حتّى نسيانه بيسر؛ لأنّه طموح يتآخى مع الجموح. سيبقى الرجل أنموذجاً متداولاً ومنتظراً في سيرته وتطلّعاته المنقوشة بالتحدّيات والمفاجآت. قال كلمته مغادراً في اليوم نفسه، رافضاً المشاركة بتنصيب الرئيس ال46 جو بايدن، وقد كان الكابيتول كثكنة محصّنة، صرّح ترامب متذكّراً ولايته وعائلته وأشقاءه وماضيه من دون أن يتمكّن من تدارك دمعتين غالبتاه ليمسحهما بإبهامه.

3- يقول ترامب إنّ قوّته ترعرت في دموع أمّه ماري آن ماكيلود، المولودة أساساً في قرية تونغ 5 في جزيرة باردة من اسكتلندا؛ إذ دمغت طفولتنا بفقرها وذكرياتها المؤلمة. كانت تعمل، مثل أهالي تلك الجزيرة، في تربية المواشي والصيد في الخلجان وجمع الفحم؛ لبيعه واستخدامه وقوداً وجمع أعشاب البحر كسمادٍ في تلك الأرض العشيبة، وكذلك بتنظيف أحشاء الأسماك. وعندما بلغت ال18 مسكونة بحلم الهجرة نحو أمريكا، صعدت إلى سفينة راسية محملة بالسمك والبشر، وسجّلت اسمها عند الحاجز أعلى السلم: «مساعدة منزليّة». قال ترامب: إنّ هذا كان يعد تعبيراً فضفاضاً بالإنجليزية؛ يعني «خادمة»، ولي أن أرفع للتسمية قبّعات الحبر وتكريم فقراء الأرض.

4- يقصّ الرئيس السابق دونالد أنّ آل ترامب من قرية «كالشتاد» في ألمانيا لا يتجاوز عدد سكّانها ألف نسمة، ويعملون منذ ألفي سنة في زراعة الكرمة. البيت من غرفتين يتّسع لعائلة من 8 أفراد وقبو للمواشي وآخر للمحاصيل السنوية. صعد جدّه فريديريك الحلاّق سفينة «أيدر» إلى نيويورك في 1885 مدوّناً اسمه في سجلاّت الهجرة الأمريكية: «مزارع»، ليجد نفسه تائهاً في مدينة عدد سكانها يصل إلى مليون ومئتي ألف نسمة. لم يكن للجدّ قدرة على المشاركة بالمهن الرائجة آنذاك؛ أعني كخبراء ماليّين ومضاربين؛ لذا راح يمارس مهنته الأصليّة حلاّقاً. لم يترك رأساً من سكّان جنوبي مانهاتن إلاّ واعتنى بشعره وذقنه في 60 وول ستريت، لكنّه لم يتخيّل أبداً، بعد مرور قرنٍ، أنّ اسم عائلته «ترامب» سيزيّن برجاً في 40 وول ستريت، سيبنيه حفيده دونالد ترامب كأضخم مجمّع مؤلّفٍ من 72 طابقاً، تتلألأ في أعلاه كلمة TRUMP، فيدمغ أمريكا والانتباه العالمي بمناظر قويّة؛ أوصلته إلى البيت الأبيض..

أختم مشاركاً العالم خطاب جو بايدن رئيساً لكلّ الأمريكيين ملحّاً على الإيمان والحقيقة والوحدة لمحاربة الكورونا والتطرّف ورفض ثقافة التلاعب والتضليل وبوجدانية واضحة، واعداً بأمريكا الجديدة بانتصار الديمقراطية.

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