الشيخة جواهر: سلطان المدرس في حياتي علمني معنى الحياة

استطلاع: ميرفت الخطيب

تقدمت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالشكر الجزيل إلى جامعة الشارقة ممثلة برئيسها صاحب السمو حاكم الشارقة، وبمجلس أمنائها الكرام، على منحها الدكتوراه الفخرية، وشكرتهم سموها عبر «تويتر» على ثقتهم واهتمامهم بدورها في المجتمع، وأرجعت الفضل الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالقول «إن كان هناك فضل فهو يعود للمدرس في حياتي الذي علمني معنى الحياة، شكراً لكل من فرح لي وهنأني».

وكتبت سموها «هذه الشهادة الكريمة هي ليست لي بل هي حق لكل من ساهم معي في رحلتي أخواتي وبناتي وجميع مؤسسات المجلس والمكتب التنفيذي والمؤسسات الأخرى»

وبمناسبة منح سمو الشيخة جواهر الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة، أكدت القيادات النسائية في إمارة الشارقة لـ«الخليج» على الدور البارز والمهم الذي تقوم به سموها، وأشرن إلى أن هذا التكريم وافق أهله، لما قامت به سموها من مبادرات وإنجازات على الصيدين المحلي والعالمي على مدى أربعة عقود من الزمن.

تعلمت منها الكثير

الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، المديرة العامة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، قالت: الشيخة جواهر كانت منذ الطفولة وما زالت الأخت والصديقة والقدوة. وكانت أحلامها دائما كبيرة. وكان من أوائل مشاريعها للمجتمع نادي المنتزه للفتيات وهو حلم يراودها منذ الصغر. وسنة وراء سنة حققت الكثير للمجتمع وللفتيات بشكل خاص. هي اليوم تشرف الشهادة الفخرية باسمها وبأعمالها. تعلمت منها الكثير وألهمتني على المستويين الشخصي والعملي. تابعت وشجعت ووجهت عملنا في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ولها مني بكل محبة وخالص التهاني وصادق الود.

الفريق الواحد

وثمنت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو اللجنة الاستشارية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، منح الدكتوراه الفخرية لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وقالت إن هذا التكريم هو وسام على صدر كل امرأة في إمارة الشارقة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام، وقالت إن لكل مجتهد نصيباً، وإن سمو الشيخة جواهر عملت وتعمل بصدق ومن دون الالتفات الى أي نوع من التكريم، كونها مؤمنة بالعمل والعطاء وبما تقوم به، لأنه يقع ضمن مسؤوليتها كقائدة للعمل الاجتماعي والإنساني بإمارة الشارقة، وهذا الأمر لا خلاف عليه، لأن المبادرات والمشاريع تتحدث عن نفسها وعن الانطباع الإيجابي الذي تتركه في النفوس. هكذا عودتنا سمو الشيخة جواهر من خلال تجارب العمل مع سموها، لا ترضى إلا بالأفضل والأكمل، منذ بداية انخراطها في دورة العمل، ومع نهاية كل مشروع أو مبادرة يكون في جعبتها مشروع جديد في نشاط وعزيمة وهمة. وسموها سخية في تكريمها وشكرها لفريقها لأنها تؤمن بالعمل الجماعي ونجاحه. لذا كانت تدعو دائما لأن يكون هناك فريق ثان من المسؤولين كي تتواصل هذه المهام ولا تتأثر بغياب أحد.

تخرج جيلاً مسؤولاً واعياً

الشيخة عائشة بنت خالد القاسمي رئيسة جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، أكدت على استحقاق سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة، والذي ينسجم مع إنجازات سموها على الصعد الإنسانية والاجتماعية محليا وعالميا، وكذلك مع المبادرات التي بلسمت جراح وآلام المرضى واللاجئين وغيرهم من الفئات التي وجدت في سموها اليد الحانية التي تربت على أكتافهم لتخفف من آلامهم ومعاناتهم، من خلال مؤسسات سموها «القلب الكبير»، وجمعيات أصدقاء المرضى.

أما المؤسسات الاجتماعية التي أسستها سمو الشيخة جواهر وتشرف عليها، ومنها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومراكز التنمية الأسرية، فقد لعبت دوراً في صون الأسرة والحفاظ عليها باعتبارها الكيان الذي يضمن سلامة المجتمع كما شاركت تلك المؤسسات في التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة والشباب، وتحمي الأسرة وتحل مشاكلها في إطار من الخصوصية والكرامة الإنسانية. ولم تنس سموها الاهتمام بخصوصية المرأة ورياضة النساء وصحتهن الجسدية والنفسية فكانت الجهات التي تهتم بتلك الأمور على اعتبار أن الجسم السليم في العقل السليم، وأن الاهتمام بالمرأة والأسرة يأتي ضمن منظومة متكاملة تراعي وتلبي كل احتياجاتها لتخرج جيلا مسؤولا واعيا ومنتجا على المستويات كافة.

صاحبة القلب الكبير

الدكتورة الشيخة نورة بنت محمد القاسمي: أبارك لسمو الشيخة جواهر هذا التكريم وهي تستحقه، فهي الجوهرة والشخصية الإنسانية المرهفة الحس وصاحبة القلب الكبير، نحن نفخر بها وبمآثرها الإنسانية الكبرى على مستوى العالم، وبعملها الدؤوب الذي لا يقف عند حد التضحية «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون».

مثال مشرف للمرأة العربية

الشيخة لبنى القاسمي، عضو مؤسس في مجلس أمناء جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالشارقة، قالت إن سمو الشيخة جواهر القاسمي مثال مشرف للمرأة العربية المسلمة، وهي سيدة مجتهدة ساعية للخير دوماً، لم تكتف بتأسيس المؤسسات الإنسانية والخيرية والاجتماعية بل كانت تسعى بنفسها الى تلك الفئات إن على المستوى الداخلي أو الخارجي، وحرصت على التوجه بنفسها للقاء اللاجئين ومرضى السرطان في أكثر من دولة، كما حرصت على الالتقاء بشرائح مختلفة من المجتمع خاصة فئات الشباب والشابات والاستماع اليهم باهتمام وتوجيههم الى الطريق الصحيح والتعرف الى أفكارهم، وكل هذا وغيره، كانت تأخذ بنفسها المبادرة له، لذا فإن سموها استحقت هذه الدكتوراه الفخرية بكل جدارة، بل وتستحق أكثر من دكتوراه واحدة بسبب إنجازاتها، لكونها أثرت بالمجتمعات العالمية والمحافل الدولية وأعطت الانطباع السليم للمرأة الإماراتية العربية المسلمة وهي المثال المشرف والقدوة التي نفتخر بها.

وأضافت: عملت مع سموها شاهدة على جهودها ودعمها في جمعية أصدقاء مرضى السرطان منذ أكثر من 20 عاماً، ولم تسم بالقلب الكبير إلا لكونها القلب الكبير، وسمو الشيخة جواهر وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، شخصيتان إنسانيتان تسعيان للفرد في المجتمع، سواء مجتمعنا او مجتمعات الآخرين، ودائما تتفوق النظرة الإنسانية على الأخرى، وكل ذلك دلالة على كبر قلبهما ودماثتهما في مسألة السعي للخير ومساعدة الآخرين.

تاج على رؤوسنا

الشيخة الدكتورة عليا بنت حميد القاسمي قالت: إن سمو الشيخة جواهر هي تاج على رؤوسنا نزهو به ونفخر بكل ما تقدمه للمجتمع المحلي والعالمي من مبادرات تصب في مصلحة الناس الذين يحتاجون للرعاية، فسمو الشيخة جواهر تخطت الحدود الجغرافية حيث شملت مبادراتها الإنسانية الكثير من الدول في أقاصي البلاد، حيث تحرص على البحث عن المحتاجين والمصابين بالفواجع لمساعدتهم والتخفيف من مصابهم، وهي تستحق منا كل التقدير والشكر والاحترام. ونفخر بكل ما تقدمه للمجتمع المحلي والعالمي من أعمال وإنجازات عظمت من دورها ومعناها في رفع معاناة الكثير من المحتاجين، وتتجلى انسانيتها في دور احتواء القلب الكبير لكثير من المعاناة وتخفيف الألم، هي فعلا القلب الكبير ونفخر بكل ما قدمته وتقدمه.

تكريم يصادف أهله

كما رأت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة، أن منح جامعة الشارقة الدكتوراه الفخرية لسمو الشيخة جواهر لهو تكريم يصادف أهله، فسموها نموذج للعمل الاجتماعي والإنساني إذ لم تدخر جهدا في سبيل دعم المرأة والأسرة والمجتمع عبر مبادرات مستمرة تصب في تمكين الفئات المختلفة اقتصاديا واجتماعيا ومهنية وصحيا.

وأضافت، كما أن أيادي ومبادرات سموها الخلاقة وصلت إلى خارج حدود الوطن بشخصها وعبر مؤسساتها المختلفة وعلى رأسها «القلب الكبير» التي تخفف من معاناة اللاجئين في كل مكان عبر خلق مستقبل أفضل لهم من خلال العناية بتعليمهم وصحتهم وشؤونهم كافة، في إطار من الحفاظ على كرامتهم الإنسانية التي تحرص سموها على صونها دوما في التعامل مع تلك الفئة وغيرها من الفئات التي تهتم وتعتني بها سموها بدافع إنساني كبير.

وعلى مدى ٤٠ عاما من العطاء والعمل الإنساني أقل ما نقدمه لها هو هذا التكريم والذي جاء من هامة كبيرة وهي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أما التمكين الاقتصادي فهو هدف لسموها فكانت مؤسسات مثل مركز التدريب «ريادة» للتدريب والتطوير، ومجلس سيدات أعمال الشارقة، وغيرها كي تضمن التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة والأسرة.

قدوتنا ومسيرتها ملهمة

وقالت الدكتورة عائشة السيار: برؤية مستنيرة لمستقبل مشرق للمرأة ونهج واع يمتلك العزم والقدرة مضت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بثبات واقتدار في إرساء دعائم نهضة قوية وشاملة للعمل النسائي بالشارقة. بدأت انطلاقته القوية بنادي سيدات الشارقة والتي ازدانت بها مدن الإمارة في تجربة فريدة لتنمية المرأة ثم تبعتها بأكثر من ثلاثين مؤسسة ومجلساً متخصصاً لرعاية الأسرة والطفولة ومؤسسات نوعية للتمكين الاجتماعي والمهني والثقافي.

واكتملت تلك المنظومة بمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وهي من أهم الجسور التي مدتها سموها مع الكثير من منظمات العالم من أجل تدعيم آليات تلك المنظمات بالعمل من أجل الإنسانية بوجه عام.

وأما مؤسسة القلب الكبير لصاحبته الشيخة جواهر بنت محمد والتي مدت بها يد العون والمواساة للطفولة المعذبة والمحرومة وضحايا الحروب والكوارث في هذا العالم بتواصل إنساني رفيع جسد قيم الإسلام الصحيح.

لقد حظيت تلك المسيرة الحافلة بتقدير العالم وأشادت بها كل منظمات العمل الاجتماعي وبوأت الشيخة جواهر بنت محمد مكانتها المرموقة فاختارتها سفيرة للاتحاد العالمي لمكافحة السرطان وأبرز مناصرة للأطفال المهاجرين من قبل المنظمة العلمية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة. وتم تكريم سموها من قبل عدة منظمات هيئات علمية.

واليوم ونحن نحتفي بتكريم سمو الشيخة جواهر بالدكتوراه الفخرية، فإنني أهنئ كل امرأة بالشارقة بهذا التكريم المستحق لسموها بكل جدارة فهي قدوتنا ومسيرتها الملهمة مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا فلها دوما كل الشكر وعظيم التقدير وخالص الود.

أرست قواعد العمل الاجتماعي

موضي الشامسي، مدير عام مراكز التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قالت: إن حصول سمو الشيخة جواهر على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة هو استحقاق وتكريم وافق أهله، لسنوات وسنوات قضتها سموها في إرساء قواعد العمل الاجتماعي والإنساني من خلال مؤسسات عديده قامت على متابعتها وتوجيهها نحو أفضل الممارسات في تقديم خدمات متميزة، عملت سنوات وسنوات من أجل الأسرة واستقرارها وإيصالها إلى بر الأمان من أجل مجتمع متماسك، اجتهدت من أجل الطفل والأم والأب وكبار السن وكذلك المجتمع بجميع فئاته

لذلك استحقت هذا التكريم. وبما أني من ضمن فريق العمل فقد تعلمت منها الكثير والكثير في قيادة العمل والاهتمام بما يوكل لنا من أجل تحقيق الأهداف والرؤية والرسالة السامية للمجتمع.

عمل إنساني مستدام الأثر

بدورها قدمت سوسن جعفر، رئيسة مجلس أمناء جمعية أصدقاء مرضى السرطان، تهنئة من القلب لسمو الشيخة جواهر بمناسبة منحها درجة الدكتوراه الفخرية وبما تحمله هذه الشهادة من معان التقدير لإنجازات سموها العديدة التي ارتقت بالمرأة والطفل والأسرة وبلورت معنى ومفهوم العمل الإنساني الحقيقي المستدام الأثر محلياً وعالمياً.

وقالت، لقد أسست سموها وعلى مدى أربعة عقود، ثلاثا وثلاثين مؤسسة وتفانت في رعايتها ومتابعتها وتطويرها لتحقق أهدافها. شملت مبادراتها الرائدة كل ما يساهم في تحسين حياة ومستقبل الأطفال والناشئة والشباب وتدعيم أسس الأسرة بتثقيف وتمكين المرأة بالإضافة إلى الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية ولم تغفل عن أهمية الصحة وأطلقت مبادرات التوعية والتثقيف الصحي والرياضة قبل ما يزيد عن عشرين عاماً وكانت القوة الدافعة وراء جميع هذه المؤسسات والداعم والمشجّع للمبادرات ذات الأثر الاجتماعي المستدام.

وتابعت: لقد كان لي الشرف بمواكبة مسيرة سمو الشيخة جواهر وبأن أشهد عمقَ الأثر لعملها الإنساني وبصماتها في رعاية مختلف أطراف المجتمع في الشارقة ودولة الامارات بالإضافة إلى المبادرات العالمية. وأخيرا أتقدم باسمي واسم مجلس إدارة وأسرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان بعميق التهنئة لسموها بهذا الإنجاز ولا أنسى آلاف المرضى الذين تم علاجهم ودعمهم وأسرهم والآلاف الذين استفادوا من حملات التوعية الصحية والكشف المجاني. كلها بعضٌ من كثير قدمته سموها ومازالت تقدمه تدعيماً لإيمانها بأهمية الإنسان في دولة الإمارات والعالم.

رسالة لكل فتاة

وتقول صالحة غابش، مديرة المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بكل الفخر تلقيت نبأ منح جامعة الشارقة الدكتوراه الفخرية لسمو الشيخة جواهر، وبكل واقعية، نستحضر الجهد الذي تبذله سموها في رعاية الإنسان واحتواء همومه وحماية أسرته في مجتمعنا منذ نعومة أظفاره، عبر مؤسسات وإدارات وجهت بإنشائها، وباركت سموها كل فكرة او مشروع أو برنامج يصب في تحقيق أفضل الخدمات لفئات مجتمعية وفي مجالات مختلفة.. وبعد فإن تكريم سمو الشيخة جواهر، هو رسالة لكل فتاة ولكل امرأة ألا يكون لعملها في خدمة مجتمعها سقف يقف عنده، ولا لطموحها خط نهاية، ولا لرؤيتها بعد محدود، إنه التطلع لتحقيق الإنجازات يواكبه التطلع لرسم ابتسامة في وجه حزين، ومتابعة التطوير في كل شؤون حياتنا يواكبه تطوير القيم التي تربطنا بإنسانيتنا والمعاني الجميلة فيها، والطموح لتحقيق الأحلام يواكبه طموح لتدفئة أسرة يحيطها جليد قسوة الحياة وقسوة الطقس، وبناء المشروعات الثقافية والاجتماعية يواكبه بناء المؤسسات الإنسانية، رسالة تقول إن النموذج في حياتنا مطلوب، وسموها نموذج لامرأة إماراتية تنتمي إلى هذا الوطن الجميل، متمثلة قيم العمل والإنجاز، والارتقاء بمعني العطاء الذي يجب أن نعلمها لأبنائنا كما تعلمناها من نماذج كانوا القدوة التي نسير على نهجها. جواهر بنت محمد القاسمي قصة سيدة إماراتية تحمل هوية الإنسانية وتفتح نوافذ واسعة تصل بنا للأماكن الممكنة.

أعمال نابعة من القلب

الدكتورة خولة الملا، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة قالت: يأتي منح الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة عرفانا لما تقوم به سمو الشيخة جواهر من أعمال إنسانية واجتماعية لاسيما أنها أعمال نابعة من قلب أحب العطاء وأحب عمل الخير فجعلت سموها رسالتها ان تسد حاجة الناس ولم تكتف بحدود الوطن ولكنها عبرت القارات لتكون رسالتها رسالة للعالم اننا نستطيع وهو دعم لمسيرة مكانة المرأة وأنها لا تقل عن دور الرجل في عطائها وفي إمكانية ان تقوم به دول وليس فقط أفراد، وهذا ما جعل سموها تضع نصب عينيها البحث عمن يحتاج للمساعدات والمعونات فجعلت من مؤسساتها سبيلها للتعرف الى احتياجات الناس في الداخل والخارج.

وأضافت، الدكتوراه الفخرية تزينت وازدانت بسمو الشيخة جواهر بنت محمد وأعطتها المكانة الثانية التي تأتي من مؤسسة علمية بحثية جعلت خدمة العلم وخدمة العلماء رسالتها فجميل أن تهدى لسموها هذه الشهادة الفخرية، وندعو أن يديم الخير على وطننا وأن يجعل سمو الشيخة جواهر دوماً نبراساً للمرأة فيما تقوم به من عمل دؤوب.

لم يأت من فارغ

هنا السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، قالت إن تكريم سمو الشيخة جواهر لم يأت من فراغ، بل بسبب العديد من المبادرات التي يحفل به ملفها، حيث الدعم الاجتماعي المتمثل في تأسيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والذي كان بمثابة المكان الذي دعم الأسرة بجميع الشرائح من خلال الإدارات والمؤسسات التابعة له، كلها يصب عملها في مصلحة الانسان والأسرة بالشارقة، فمنذ البداية كان الهدف تأسيس جيل متمكن متميز يتحلى بالمسؤولية والوطنية ليكون منتجا ومؤثرا في وطنه، فكانت مؤسسة ربع قرن الذي ضمت الشباب والناشئة والفتيات وغيرها من المؤسسات.

وأضافت السويدي، أن 4 عقود من التفاني بالعمل وبخدمة الفئات المحتاجة من مرضى وفقراء ولاجئين وسموها تعمل بصمت، وأياديها البيضاء تصل الى الجميع داخل وخارج الإمارات، لذا نحن نعجز عن شكرها لكل ما قامت به وما ستقوم به بالمستقبل. وفي النهاية نقول إنها لفتة كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة بمنحها هذا الشرف الذي استحقته عن جدارة.

تستحق أرفع الاوسمة

وباركت فاطمة بنت سالم السويدي عضو مجلس استشاري سابق في حكومة الشارقة، لسمو الشيخة جواهر القاسمي منحها الدكتوراه الفخرية مشيرة إلى ان سموها هي مثال للراع المسؤول، وتستحق أرفع وسام عالمي لامرأة قدمت الكثير من الأعمال والخدمات المجتمعية، وأيضا لدورها المتميز في إدارة المؤسسات التابعة لها وعلى رأسها مجلس «الأسرة»، فتعمل سموها بشكل دؤوب في عناية ورعاية أفراد الأسرة وقدمت كافة الإمكانيات للتمكين الاجتماعي والتنمية المجتمعية والتي بدورها حققت استقرار الأسر والأمن المجتمعي.. ان دورها عظيم وجهودها واضحة يستشعرها كل فرد من المجتمع.

وأضافت، كما تتجلى أدوارها الإنسانية العظيمة في دعم الشعوب والتخفيف من معاناة المحتاجين خارج الدولة، وتقديمها الدعم والمساندة ورفع المعاناة عنهم برعاية القلب الكبير فجزاها الله عنهم كل خير.

وقالت، بحكم عملي مع سموها قبل أعوام، تعلمت منها الكثير من المثابرة والعمل بجد وثبات للوصول إلى الأهداف المرجوة التي نصبو الى تحقيقها خاصة فيما يتعلق بالشأن الانساني، وكانت سموها القائد الذي يشجع الجميع على التميز والعطاء، ومن دون كلل أو ملل، لذا نجد ان مهام سموها كثيرة وأدوارها لا تعد ولا تحصى، لأنها تعمل بحب وبنية صادقة، ويأتي تكريمها اليوم لأنها تستحق أرفع الأوسمة في خدمة الإنسانية والمجتمع، ويليق بها هذا التكريم.

مسيرة عطاء والتفاني

وتقدمت خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة، بالتهنئة لسمو الشيخة جواهر تقديراً لإنجازاتها في المجالات الاجتماعية والإنسانية كافة، ومبادراتها الرائدة والنوعية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وأعربت عن الفخر بنيل سموها هذه الإنجاز الذي يضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات في مجالات النهضة والتنمية، ومبادراتها التي وصلت للعالمية في التعليم والطفولة والمرأة والإنسانية.

وقالت:إن مسيرة العطاء والتأثير التي قادتها سمو الشيخة جواهر على الأصعدة كافة، استحقت هذا التقدير والاعتزاز، فقد عبرت هذه الجهود على مدى السنين عن عمق التفاني والالتزام لدى سموها في النهوض بالإنسانية. وتقديم الدعم المجتمعي اللامحدود في مختلف مجالات الحياة. وثمنت الدور البارز لسموها في تأسيس وقيادة المؤسسات المجتمعية المختلفة التي تدعم الأسرة، وتعزز الابتكار وتسهم في تنشئة الأجيال الواعدة، وقادة المستقبل. لتحقق هذه المنظومة المبتكرة من الأعمال التأثير البارز في تعزيز مكانة الشارقة محلياً وعالمياً.

وعبرت عن شكرها وتقديرها لسموها على دعمها المستمر ومتابعتها الحثيثة لبرامج وفعاليات نادي سيدات الشارقة. وجهودها التي بذلتها في دعم المرأة، ورؤيتها الثاقبة التي مهدت الطريق أمام النساء اليوم لاعتلاء المواقع المؤثرة، ونيل الفرص المستحقة وصناعة الإنجازات التي تدعو للفخر.