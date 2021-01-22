شكرا لقرائتكم خبر عن أولويات في إدارة بايدن.. وزير دفاع أسود وامرأة تتولى «الخزانة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتمد الكونغرس، اليوم الجمعة، تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس جو بايدن. وبذلك سيكون أوستن أول أمريكي من أصل أفريقي يدير البنتاغون.

ومُنح أوستن تنازلا عن شرط يلزم أي مرشح لوزارة الدفاع الانتظار لمدة سبع سنوات بعد الخدمة العسكرية، قبل تولي الوظيفة. والاستثناء هذا، لم يحدث في تاريخ أمريكا من قبل، سوى مرتين، منح في إحداهما لجيمس ماتيس حين تولى وزارة الدفاع في عام 2017.

وكانت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ قد عقدت، الثلاثاء، جلسة استماع لأوستين حيث قال «إذا تم تأكيدي (في المنصب)، سأقوم بمهمة وزارة الدفاع، لمنع الحرب وضمان أمن أمتنا، وسأؤيد مبدأ السيطرة المدنية على الجيش».

كما وافقت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح جانيت يلين في منصب وزير الخزانة، لتصبح أول امرأة تشغل المنصب.