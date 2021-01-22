مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين لويد أوستن وزيراً للدفاع

وافق مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة على تعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع، ليكون ثاني مرشّح من قبل الرئيس الجديد جو بايدن للحكومة تتم المصادقة على تعيينه وأول أميركي من أصول إفريقية يتولى المنصب.

وحصل أوستن على دعم واسع من الديموقراطيين والجمهوريين على السواء، رغم أنه احتاج للحصول على استثناء خاص من الكونغرس كونه تقاعد مؤخرا وتم ترشيحه لمنصب يخصص عادة للمدنيين.