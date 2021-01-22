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«جونسون»: السلالة الجديدة ترتبط بمعدل وفيات أكبر

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الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن أدلة تشير إلى أن السلالة الجديدة لفيروس المكتشفة أواخر العام الماضي قد ترتبط بمعدل وفيات أعلى.

وأضاف جونسون في إفادة صحفية: "علمنا اليوم أنه إضافة إلى أن السلالة الجديدة أسرع انتشارا فإنه يبدو الآن أنها قد ترتبط بمعدل وفيات أكبر".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني إن كل الأدلة الحالية تظهر أن اللقاحين المتاحين ببريطانيا للوقاية من الفيروس لا يزالا يتمتعان بفعالية في الوقاية من السلالتين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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