شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون»: السلالة الجديدة ترتبط بمعدل وفيات أكبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن أدلة تشير إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة أواخر العام الماضي قد ترتبط بمعدل وفيات أعلى.

وأضاف جونسون في إفادة صحفية: "علمنا اليوم أنه إضافة إلى أن السلالة الجديدة أسرع انتشارا فإنه يبدو الآن أنها قد ترتبط بمعدل وفيات أكبر".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني إن كل الأدلة الحالية تظهر أن اللقاحين المتاحين ببريطانيا للوقاية من الفيروس لا يزالا يتمتعان بفعالية في الوقاية من السلالتين.