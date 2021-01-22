موجة نزوح في الحديدة بسبب قصف ميليشيات الحوثي لمنازل المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

نزحت عشرات الأسر من حي منظر السكني بمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة؛ إثر قصف ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

ونقل المركز عن مصادر محلية أن ”عشرات الأسر اضطرت إلى النزوح من منازلها؛ بسبب القصف الصاروخي والمدفعي الذي تقوم به ميليشيات الحوثي الإجرامية عليها بشكل يومي“.

وأضافت أن ”القصف أوقع ضحايا كثرا بين الأهالي، وأجبروا المواطنين على ترك منازلهم وذهبوا إلى أماكن آمنه من أجل سلامة أرواحهم من نيران الحوثيين“.

إلى ذلك، رصدت القوات المشتركة، اليوم الجمعة، تحليق 9 طائرات استطلاع حوثية فوق مناطق مركز مدينة التحيتا ومناطق حيس والجبلية التابعة لمحافظة الحديدة، في استمرار لخرق الهدنة الأممية في الحديدة.