شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: العلاقات السعودية الأمريكية تاريخية.. ودعوات إيران للحوار مماطلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبّر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن تفاؤله بالتزام الإدارة الأمريكية الجديدة بما صرح به الرئيس بايدن بشأن الاتفاق النووي مع إيران، لافتاً إلى أن دعوات طهران للحوار تهدف إلى التسويف والمماطلة.

وأضاف: «علاقة تاريخية تربط السعودية بالولايات المتحدة، وسنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة الرئيس بايدن».

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن اتفاق الرياض عنصر مهم جداً لتحقيق التقدم في الملف اليمني ووقف إطلاق النار.

وقال: «ملتزمون بالوصول إلى حل سياسي في اليمن رغم ما ترتكبه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من أعمال إرهابية يومية».

وشدد وزير الخارجية على أن قمة العلا تمثل قاعدة قوية للعمل العربي والخليجي المشترك، مشيراً إلى أن جميع الدول متفقة على أهمية المصالحة.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن العلاقات عادت إلى شكلها الطبيعي، موضحاً أن السفارة السعودية في قطر ستفتح خلال أيام.

جاء ذلك خلال لقاء مع قناة العربية اليوم (الجمعة).