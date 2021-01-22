الممثل عبد الهادي بنين: سلسلة مداولة تتيح لي أداء أدوار مختلفة.. ولجأت إلى “يوتوب” في ظل غياب فرص أخرى – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - قال الممثل المغربي، عبد الهادي بنين، إن مشاركته لسنوات في سلسلة “مداولة”، أمرا إيجابي ينعكس على مساره الفني، كونه يتيح له أداء أدوار مختلفة.

وأشاد عبد الهادي بنين، في حديثه مع “اليوم 24″، بسلسلة مداولة، التي تتيح له التواصل الدائم مع الجمهور، لكن في المقابل أشار إلى غيابه عن أعمال غيرها، موجها نداء إلى المخرجين، أملا في إيجاده فرص حضور متنوع.

ولجأ بنين إلى عالم “يوتوب” لتعزيز حضوره في الساحة على خطى عدد من الفنانين، الذين أمضوا مسيرات طويلة، ويواجهون قلة فرص الشغل.

وتستمر سلسلة مداولة القانونية التوعوية الاجتماعية، منذ سنوات في نقل قصص مستوحاة من الملفات، التي تدور في ردهات المحاكم، وإعادة صياغتها في قالب درامي بمشاركة نخبة من الفنانين، أبرزهم، رشيد الوالي، وعبد الرحيم المنياري.