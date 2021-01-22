الكهرباء تكشف عن إجراءات لمنع استهداف أبراج وخطوط نقل الطاقة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الكهرباء، السبت، عن إجراءات لمنع استهداف أبراج وخطوط نقل الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "استهداف الخطوط الرئيسة يربك عمل المنظومة الكهربائية ويؤثر سلبا على ساعات التجهيز".

وتابع أن "الوزارة قامت بجملة من الاجراءات لمنع استهداف الابراج منها زيارة قائد الدفاع الجوي واعلام الجهات الرقابية والتنفيذية ولجان الطاقة والقطعات العسكرية الماسكة للارض"، مؤكدا "ضرورة تسيير طيران مسير لحماية مسار الابراج والخطوط ونصب كاميرات حرارية على طول تلك المسارات لحماية تلك الابراج والخطوط من الاستهداف".