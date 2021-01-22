الولايات المتحدة.. 3955 وفاة و188952 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة سجلت 3955 حالة وفاة بالإضافة إلى 188952 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كيوفيد 19) في أثناء الساعات ال24 الماضية.

وذكر مركز رصد جائحة (كورونا) التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية في بيانات يومية أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 410105 حالات وفاة و24627882 اصابة بالفيروس التاجي.

وعلى صعيد متصل قال مشروع (تتبع كوفيد) الذي يديره متطوعون في الولايات المتحدة في بيان إن عدد المصابين بفيروس (كورونا) الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بلغ 119927 حالة.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإنه جرى إعطاء أكثر من 5ر17 مليون شخص جرعة لقاح ضد فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة بينما تلقى حوالي 4ر2 مليون شخص الجرعتين حتى الآن.