ثنائية لجودلفين في السباق الكرنفالي الأول بمضمار ميدان

دبي:”الخليج 365”

حافظ حصان جودلفين «لاند أوف ليجندس» على سجله الرائع بمسافة الـ1400 متر، حينما توج بسباق قلعة الفهيدي «ج2» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، في الحفل الافتتاحي للنسخة الـ18 من كرنفال كأس دبي العالمي 2021، بمضمار ميدان.

وسبق لجواد السنوات الخمس أن حقق ثلاثة انتصارات على نفس المسافة بإشراف سعيد بن سرور في المملكة المتحدة في 2019، وركض أيضاً بشكل جيد في سباقي هانديكاب على مسافة الميل في كرنفال 2020.

وقدم ابن «إفراج» المزيد من موقع الصدارة مسجلاً الفوز دون عناء في زمن 1:22:55 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «دبي».

وقال سعيد بن سرور: «أظهر«لاند أوف ليجندس» سرعات عالية في التدريبات الصباحية، وهذا ما دفعنا لإعادته للركض على هذه المسافة، وأنا واثق من أنه سيكون أكثر جاهزية عقب هذا السباق، وفرانكي ديتوري قاده بشكل جيد، وأنهى الجواد السباق بشكل جيد للغاية، سنفكر في خطوته المقبلة، وأغلب الظن أنه سيشارك في بطولة«زعبيل للميل» يوم 18 فبراير.

وبسؤاله عن ثنائية«سعيد بن سرور- ديتوري»، قال المدرب العالمي: من الرائع عودة فرانكي والفوز مرة أخرى، ظللنا أصدقاء منذ اليوم الأول لبدء مسيرة جودلفين، وما زلنا كذلك بعد 27 عاماً وهذا شعور طيب له ولنا ولجميع عشاق وجمهور السباقات بوجه عام، لقد حققنا سوياً انتصارات عظيمة مع أعظم خيول جودلفين في كل مضامير العالم بلا استثناء.

جاء تألق الثنائية التي تجمع بين المدرب الكبير سعيد بن سرور والفارس الإيطالي الشهير فرانكي ديتوري، بعد غياب طويل، لتعيد للأذهان انتصارات خالدة سطرها الثنائي بمختلف مضامير العالم، وكان من بينها على سبيل المثال فوزهما بكأس دبي العالمي 3 مرات أعوام 2000 و2003 و2006، ويقول فرانكي: أنا سعيد للفوز مع سعيد والفريق، وهذه عودة رائعة للغاية.

وأهدى الفوز البطولة رقم 241 في كرنفال كأس دبي العالمي للمدرب سعيد بن سرور، كما حقق فرانكي ديتوري 103 بطولات كرنفالية، وكلاهما يتربع على قمة الكرنفال منذ انطلاقه.

وكان حفل الكرنفال الأول، شهد فوز الجواد«مليتاري لو» لناصر عسكر بأولى جولات تحدي آل مكتوم«ج2» لمسافة 1600 متر رملي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة الفارس أنطونيو فريزو، واستطاع الجواد «ابن دباوي» خطف فوز مثير في آخر الأمتار متفوقاً على صفوة خيول الميل بالساحة.

وفي سباق سنجسبيل ستيكس«ج2»، في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر عشبي، تألق الجواد«لورد جليترز» بشعار جيف وساندرا تيرنبول، في عودته لدبي بعد حوالي عامين، ونجح الجواد في إضافة اللقب لسجلاته، بإشراف المدرب ديفيد أوميرا وقيادة أدري دي فريز.

وتوج«سويتزرلاند» لنقابة آر آر آر للسباقات بسباق دباوي ستيكس«ج3»في ثالث الأشواط لمسافة 1200 متر، ليهدي المدرب ساتيش سيمار اللقب المحبب له، مع الفارس تاج أوشيه.

وفي أول الأشواط افتتح«جولدن جول» الأمسية، بفوز رائع سجل به زمناً قياسياً بالمضمار بشعار ديل برينان وإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس، في شوط (هانديكاب) لمسافة 1400 متر رملي.

وفي الشوط الثاني، فاز الجواد«والتون ستريت» لجودلفين، بسباق نادي دبي كلاسيك ليستد لمسافة 2410 أمتار، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك.

واختتم الحفل بعودة مثيرة للجواد«اكوايلاترال» بعد غياب عن دبي، ليكسب سباق دبي داش ليستد لمسافة 1000 متر عشبي، بشعار فترياني هاي، وإشراف شارلز هيلز وقيادة فرانكي ديتوري الذي سجل ثاني فوز له بالحفل.