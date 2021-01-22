سكان املشيل يستعدون للاحتجاح بعد نزيف الأرواح في صفوف النساء الحوامل والرضع

جدة - عبدالحي حسين - يستعد شباب منطقة إملشيل لتنظيم وقفات احتجاجية، خلال الأيام المقبلة، في كل من ميدلت، والرشيدية، والرباط، لتسليط الضوء على نزيف الأرواح في صفوف النساء الحوامل، والرضع في المنطقة “، بحسب ما كشفه محمد حبابو، فاعل حقوقي، ومدني في المنطقة لـ”اليوم24”.

وقال محمد حبابو، اليوم الجمعة، إن “معاناة النساء الحوامل في منطقة إملشيل، دفعت فعاليات مدنية، وحقوقية إلى إطلاق حملة رقمية بعنوان “أنقذوا الحوامل، والأطفال.. موت الحوامل في دواويرآيت حديدو جريمة في حق الإنسانية”، وذلك “في ظل غياب مستشفى للقرب، وبعد المركز الإقليمي لميدلت بأزيد من مائتي كيلومتر”.

وتهدف الحملة المذكورة، بحسب المتحدث نفسه، إلى إعادة موضوع نزيف الأرواح في صفوف الحوامل، والرضع بداوير إملشيل، وميدلت إلى الواجهة، والمشكل، الذي يتكرر كل سنة.

وشدد المتحدث نفسه على أن سكان المنطقة، صدموا، خلال السنة الجاربة، بغياب المستشفى الميداني، الذي أحدثته وزارة الصحة، عام 2019″، وهذا ما يفسر، بحسب احبابو، “تسجيل عدة حالات وفيات لدى الرضع، والحوامل خلال هذه الفترة”.

وبلغ عدد الوفيات في صفوف الحوامل والرضع، بحسب المصدر نفسه، 7 حالات وفاة، منذ شهر دجنبر الماضي، موزعين على دائرة إملشيل.

يذكر أن إملشيل تضم حوالي 35 ألف نسمة، و5 جماعات ترابية، بينما يبعد أقرب مستشفى إقليمي عن السكان بـ200 كلمتر.

