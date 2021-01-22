شكرا لقرائتكم خبر عن آلية تخصيص مقاعد الوزراء بالقاعة العامة للبرلمان وفقا للائحة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الجلوس على المقاعد المخصصة لممثلى الحكومة، قائلا خلال الجلسة العامة التى تشهد إلقاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لعرض الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته: "ممثلو الحكومة لا يجدون أماكن للجلوس.. اتركوا المكان لهم ودعوا الفرصة لضيوفنا أن يجلسوا فى مقاعدهم بنية اللون".

وفيما يلى نستعرض ضوابط تخصيص مقاعد للوزراء في القاعة العامة:

تنص المادة 425 على "يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين".

"ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابةً إلى رئيس المجلس".

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال بيان وزير التعليم العالي إلي لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم، كما أحال بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إلى لجنة الثقافة والإعلام وذلك لدراستهما، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.