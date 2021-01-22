"دهس مواطن حتى الموت.. بطولة استثنائية.. اختناق مواطن وابنته".. حكاية 3 حوادث لمصريين في الكويت

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وسائل إعلام كويتية، الخميس، عن وقوع عدد من الحوادث في البلاد كان للوافدين المصريين دور فيها، سواء سقوط أحدهم ضحية أو قيام آخر بالإبلاغ عن حادث سطو مسلح.

قالت صحيفة الأنباء الكويتية في تقرير لها إن مواطن مصري أبلغ عن حادث سطو مسلح باستخدام ساطور في منطقة سعد العبدالله، مشيرة إلى تمكن لص مجهول من الاستيلاء على مبلغ 3000 دينار من داخل فرع محل صرافة لشركة شهيرة في منطقة سعد العبدالله، وتم تسجيل قضية حملت تصنيف "جنايات وسرقة عن طريق استعمال العنف" برقم 10 /2021 جنايات مخفر شرطة سعد العبدالله. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

على جانب آخر، كشف الإعلام الكويتى عن سقوط مصابين باختناق في حادث حريق شقة في منطقة الرميثية، مشيرا إلى اختناق مواطن مصري في العقد الخامس وابنته في العقد الثانى، لافتا إلى تمكن رجال الطوارئ الطبية بتقديم الإسعافات الضرورية لهما في موقع الحادث.

وعلى صعيد آخر، لفظ وافد مصري في الكويت أنفاسه الأخيرة ظهر الأربعاء إثر تعرضه للدهس بمركبة شاب كويتي في مواقف جمعية الجيش في صبحان.

وقال مصدر أمنى كويتى إن الوافد المصرى يبلغ 51 عاما وقد لفظ انفاسه الأخيرة فور واقعة الدهس، مشيرا إلى أن الداهس ( 31 عاما) توقف في موقع البلاغ، ومن المقرر فتح تحقيق مع الداهس في قضية قتل بالخطأ.