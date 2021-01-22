شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز رسائل رئيس مجلس النواب فى أول أسبوع للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة.. تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم"، كانت هذه الكلمات لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى هى العنوان الرئيسى لانطلاق المجلس فى أسبوعه التنفيذى الأول وبدء المناقشات بعد إتمام الجلسات الإجرائية وانتخاب مكتب المجلس واللجان النوعية الأسبوع الماضى.

وخلال أيام انعقاد المجلس بداية من الأحد وحتى الخميس، حرص رئيس "النواب" على توجيه عدد من الرسائل للشعب والحكومة وأعضاء المجلس الجدد، والتى أكدت على حرصه التعاون مع الحكومة لصالح المواطن واحترام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس وتنفيذها بحسم، ونرصد إليكم أبرزها:

- لسنا فى خصومة مع الحكومة.. ونتعاون لتصحيح المسار.

- مجلس النواب بدأ بالرقابة على الحكومة لأنها الأهم فى الفترة الحالية.

- نقدر الفن ورسالته فى دعم الدولة المصرية.

- الرئيس السيسى يحرص فى أفعاله قبل أقواله فى الاستجابة لنبض المواطنين.

- الاستجابة السريعة للحكومة فى الحضور بادرة طبية في العلاقة بيننا.

- بيان الحكومة يعكس الروية الطموحة لخطة الرئيس السيسى.

- لن تثنينى أى عقبة عن تطبيق الدستور و القانون واللائحة.

- أتبع أسلوبا هادئا.. وحريص على الديمقراطية والعدالة.

- طالب الأعضاء بالمحافظة على المظهر الحضاري للمجلس.

- تقع علينا مسئولية أمام المواطن وأمام رئيس الجمهورية.

- أطالب الأعضاء بدراسة لائحة المجلس ولا نريد الفوضى.

- سأطبق اللائحة بحزم وأرفض المساس بكرامة أى نائب.

- مراجعة البيانات العاجلة لتبين عدم ترقى معظمها لهذا الوصف.

- يسعدنى سماع المعارضة.. وجميع النواب لديهم الحماسة الوطنية.