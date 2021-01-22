قافلات مشبوهة.. الجيش الفرنسي يصطاد 20 إرهابيا في بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل أكثر من 20 إرهابيا على أيدي الجنود الفرنسيين خلال الشهر الجاري في بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي المضطربة، حسبما أعلن الجيش الفرنسي.

وتواجه بوركينا فاسو، تمردا عنيفا يشنه متطرفون مسلحون قدموا من مالي المجاورة في 2015.



وقضى في عمليات التمرد 1100 شخص تقريبا ونزح أكثر من مليون من منازلهم.

وقامت مروحيات فرنسية طراز تايغر "بتحييد" "قافلة مشبوهة تضم 30 دراجة نارية" في منطقة ببوركينا فاسو قرب بلدة بوليكيسي المالية، في عملية قتل فيها 10 إرهابيين، بحسب المتحدث العسكري الفرنسي الكولونيل فريديريك باربري.

وفي اليوم ذاته قصفت طائرة مسيرة فرنسية آلية رباعية الدفع كانت متجهة إلى مالي، بحسب المتحدث.

والأحد أطلقت مروحيات فرنسية النار على مجموعة تضم 40 دراجة نارية "ما سمح لنا بإيقاف القافلة وتحييد أكثر من عشرة إرهابيين مسلحين وتدمير نحو 10 دراجات نارية"، بحسب باربري.

وتنشر فرنسا قوات لها في المنطقة لمكافحة الإرهابيين.