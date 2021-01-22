شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اجتماعات لـ"محلية النواب" الأسبوع المقبل بشأن المواقف والأسواق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 4 اجتماعات الأسبوع المقبل، وسيكون الاجتماع الأول مساء يوم الأحد الموافق 24 من يناير الجارى، وذلك لعرض قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية.

ويتناول الاجتماع الثانى للجنة الإدارة المحلية، والذى سيُعقد يوم الاثنين الموافق 25 من يناير الجارى، عرض تقرير اللجنة بشأن الأسواق الرسمية، والعشوائية على مستوى الجمهورية، الذى سبق وأعدته اللجنة في الفصل التشريعي الأول.

وتواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل، وخصصت الاجتماع الثالث لعرض تقرير اللجنة بشأن المحاور والركائز الرئيسية، لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.

وتعقد اللجنة الاجتماع الرابع يوم الأربعاء، وذلك لعرض القانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ولائحته التنفيذية.

وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن البرلمان يملك الكثير من الصلاحيات في مساءلة الحكومة، لكن الأهم هو معرفة كيفية استخدام أدوات الرقابة المناسبة مع الموضوع، مضيفا أن صلاحيات البرلمان لمساءلة الحكومة كبيرة، حيث تبدأ من الأسئلة وطلبات إحاطة وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في قضية أو ملف ما، وتنتهى بالاستجواب الذى من الممكن حين تكتمل أدواته وينتهى إلى صحته يؤدى لسحب الثقة من الوزير أو من الحكومة برمتها.