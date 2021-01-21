اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على تسمية أوستين وزيرا للدفاع

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صوتت لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إصدار الموافقة الخاصة لتسمية المرشح لمنصب وزير الدفاع لويد أوستين لهذا المنصب في الإدارة الأمريكية الجديدة.

ويحتاج أوستين إلى هذه الموافقة لتولي منصب وزير الدفاع بسبب عدم انقضاء الفترة الضرورية منذ تركه الخدمة العسكرية، لكنه من المتوقع أن يحصل عليها بسهولة، حيث يسيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس.

ومن المرتقب أن يصوت مجلس الشيوخ بتشكيلته الكاملة على تسمية أوستين وزيرا جديدا للدفاع في وقت لاحق من يوم الخميس.

ولم تعقد جلسة الاستماع بشأن إصدار الموافقة الخاصة في مجلس النواب، حيث لم يتم بعد إقرار أعضاء اللجان عقب انتخاب بعض الأعضاء الجدد في الكونغرس.

وأعربت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن ثقتها بالموافقة على تعيين أوستين في المنصب.

وفي حال إقرار تعيينه، سيكون لويد أوستين أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية.