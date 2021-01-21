قتل 28 شخصًا وأصيب 73 آخرون بجروح، إثر انفجارين انتحاريين بوسط العاصمة العراقية بغداد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وأفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، في بيان بأن إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما، في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، أثناء ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.



كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 28 شخصًا في انفجارين ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.