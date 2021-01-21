دعم للانتخابات والاقتصاد.. زيارة مهمة لوزير خارجية بريطانيا للسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الخميس، دعما سياسيا واقتصاديا للسودان، لإنجاح الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

وقال راب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني بالخرطوم: "نضع قدراتنا الدبلوماسية والتنموية وراء طموح الشعب السوداني، والشباب والجيل القادم".

ووعد الوزير البريطاني بـ40 مليون جنيه إسترليني لدعم برنامج دعم الأسر السودانية و125 مليوناً لدعم الإصلاحات الدستورية وقيام المجلس التشريعي.

وأشار إلى توقيع مذكرة مع وزارة المالية لتقديم قرض بقيمة 330 مليون جنيه استرليني لتخفيف ديونه لدى بنك التنمية الأفريقي.

وتعهد بدعم بريطانيا للبرنامج الدولي لإعفاء ديون السودان.





وقال الوزير البريطاني الذي وصل السودان، الخميس، إنه أجرى مباحثات مميزة مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وزيرة المالية هبة محمد علي.

وأشاد بتضحيات السودانيين وثورتهم التي احدثت التغيير السياسي، قائلا: "بلدكم قد تغيرت في أنظارنا".

كما ثمن أداء رئيس الوزراء وطاقمه المدني المميز، والإصلاحات التي تمت في التشريعات وتوقيع اتفاق السلام بجوبا، ورفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب.

وأبدى تطلع المملكة المتحدة إلى أن إحراز تقدم في الملف الدستوري والانتخابات والمجال الاقتصادي في السودان.





وأشاد دومنيك، باستقبال اللاجئين الاثيوبيين الفارين من القتال بإقليم تغراي، معلنا دعم بلاده للاجئي إثيوبيا بـ5 ملايين جنينه.

من جانبه، قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني: "نتطلع للتعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مؤكداً الالتزام بتحقيق أهداف حكومة الفترة الانتقالية.

وفيما يتعلق بقضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا، أوضح البرهان أن القوات المسلحة أعادت انتشارها داخل الأراضي السودانية.

وهنأ وزير الخارجية البريطاني رئيس مجلس السيادة على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الانتقالية والإنجاز الذي تحقق في ملف السلام.





وأشاد بتوقيع السودان على اتفاق أبراهام الذي تم مؤخراَ، مؤكداً دعم بلاده للخرطوم في كافة المجالات.

وذكر أن بلاده ستواصل دعمها للخرطوم بوصفه من الدول ذات العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا، لافتاً إلى حرص بلاده على معالجة التوترات في الحدود بين السودان وإثيوبيا عبر الوسائل السلمية.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك حرص السودان على تطوير وتعزيز التعاون مع المملكة المتحدة إلى آفاق أرحب بصورة تعكس روح علاقات الصداقة العريقة بين الشعبين والبلدين.

ولفت رئيس الوزراء إلى مضي الحكومة قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات الفترة الانتقالية وتهيئتها للممارسة الديمقراطية.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء رغبة البلدين في تجديد روح الصداقة واستعادة التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية.