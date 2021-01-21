شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: التركيز طريقنا لنيل «السوبر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، جاهزية «الفرسان» لمباراة كأس سوبر الخليج العربي في مواجهة الشارقة الجمعة، مشدداً على أهمية التركيز بالنسبة لفريقه، من أجل حسم الفوز بالمباراة.

وأضاف «المهندس» في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «أمام الفريق 90 دقيقة، يتعين على اللاعبين خوضها بتركيز عالٍ من أجل تحقيق البطولة المهمة جداً بالنسبة لنا».

وعن استعدادات «الفرسان» قال: «استعدادنا تم بشكل جيد خلال الأيام الماضية، وأتمنى نجاح اللاعبين في ترجمة تحضيراتنا بشكل إيجابي على أرض الملعب، وأتمنى أن يكون الفريقان على قدر الحدث، وأن يقدما مباراة جيدة، وبالتأكيد أي نتيجة للمباراة لن تغير من قيمة أي من الفريقين أو مدربيهما».

وعن تأثير الفوز على النصر خلال الجولة الثالثة عشرة لدوري الخليج العربي في الحالة المعنوية للفريق، قال: «بالطبع أي فوز يُعطي حافزاً قوياً للاعبين، خاصة أن الفوز جاء على فريق كبير هو أحد المرشحين بقوة للتتويج بدرع الدوري هذا الموسم، إلى جانب التاريخ التنافسي الكبير بيننا وبين النصر، والفوز بالتأكيد أعطانا دافعاً لتحسين ترتيبنا في الدوري، كما كان حافزاً معنوياً مهماً بالنسبة لنا قبل لقاء السوبر أمام الشارقة».