«الشارقة للشطرنج» يستقبل وفد المجلس الاستشاري



استقبل الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، بمقر النادي لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك ضمن سلسلة زياراتها للأندية الرياضية في الإمارة للوقوف على برامجها ومشاريعها الرياضية والثقافية وتأهيل لاعبيها ومشاركاتهم في البطولات المحلية والدولية والوقوف على احتياجات هذه الأندية.

ضم الوفد الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس اللجنة، وحضر من أعضاء اللجنة شريفة موسى المازمي مقررة اللجنة، والدكتور عبدالرحمن محمد الياسي وشيخة إبراهيم الجويعد وعائشة محمد بوخاطر ونبيلة علي الحمادي وطالب البلي الظهوري.

وشهد الاجتماع من جانب النادي، أعضاء مجلس الإدارة عمران عبدالله النعيمي نائب الرئيس وجمال عيسى المدفع الأمين العام ورجائي السوسي المدير التنفيذي.

ورحب الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، بوفد المجلس الاستشاري، ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما يقدمه من دعم للرياضة والرياضيين بالإمارة الباسمة، وأثنى على الدور الذي يقوم به مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسي هلال رئيس مجلس الإدارة في متابعته وجهوده في رفعة الرياضة في إمارة الشارقة.

وأشاد بمبادرة اللجنة في زيارة أندية إمارة الشارقة، لاسيما التخصصية منها، والاطلاع على جهودها ودورها في الارتقاء بالنواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومنذ إنشائه تمكن من تحقيق الريادة والتميز في العمل وتقديم نموذجاً يحتذى به في العمل المؤسسي والبيئة الإدارية المتميزة، وذلك من خلال تأسيس منظومة عمل متميزة تتناغم مع توجيهات قيادة دولة الإمارات وتسهم في تعزيز العمل النيابي في الدولة، كما قدم المعلا، خلال الاجتماع شرحاً وافياً عن أجندة عمل النادي وبرامجه، وما حققه من تفوق كبير في صعيد تميزه في استضافة العديد من البطولات الدولية والقارية والعربية وحصول النادي على العديد من البطولات المحلية والدولية وتنظيمه العديد من الفعاليات الشطرنجية في 2020 التي شارك فيها أكثر من 3000 لاعب ولاعبة على الرغم من معاناة العالم من جائحة كورونا طوال العام الماضي 2020.

بدوره عبّـر الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي، رئيس اللجنة، عن سعادته بتواجده في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الذي يعتبر أكبر نادٍ للشطرنج في العالم.

وأوضح أن زيارة الأندية تأتي للوقوف على متطلبات المرحلة المقبلة من خلال آراء الأندية والأفكار التي تسهم في مواصلة النهوض بالقطاع الرياضي لمختلف فرق الأندية.

وأكدت شريفة موسى المازمي، أهمية هذه الزيارة التي تعد ضرورية للتعرف إلى الجهود المبذولة والخدمات التي يقدمها النادي لمنتسبيه، ما يسهم بفاعلية في تنمية وتطوير العمل الرياضي في إمارة الشارقة، كما أعربت عن سعادتها بالنجاحات والإنجازات التي حققها لاعبو النادي لافتة إلى الألقاب الدولية التي حققها اللاعب سالم عبد الرحمن في الآونة الأخيرة، التي تفخر بها رياضة الإمارات مشيدة بجهود مجلس الإدارة وكافة الكوادر الفنية لتحقيق هذا النجاح.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة نظم ولوائح العمل بالنادي وتجاذب أطراف الحديث في أبرز التحديات وخطط التنسيق للعمل على تعزيز أعمال النادي ودوره في استقطاب اللاعبين وتأهليهم والنجاح الكبير في نشر لعبة الشطرنج في مدن الإمارة، إلى جانب الاهتمام والتميز بتنظيم الأنشطة الثقافية والمجتمعية، لاسيما زخم الفعاليات التي نظمها النادي خلال جائحة كورونا.

وتمت مناقشة استغلال الفرص الاستثمارية للنادي نظراً لموقعه المتميز، وطالب أعضاء النادي بأن يسعى المجلس الاستشاري، إلى تشجيع الشركات لزيادة الدعم لكافة الأندية من خلال رعايتها لأنشطتها وفي المقابل تحصل هذه الشركات على تسهيلات في الدوائر الحكومية، وكذلك كشف النادي عن برنامج تم الاتفاق عليه مع مجلس الشارقة الرياضي في تأهيل لاعب النادي والمنتخب الوطني سالم عبدالرحمن ليتمكن من وصول لأفضل عشرة لاعبين علي مستوى العالم عن طريق تحديد ميزانية خاصة له.

‏‎ من جهته قدم عمران عبدالله النعيمي، تعريفاً وعرضاً عن أعمال نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، واستعرض خلال الاجتماع الخطط والمبادرات والبطولات التي ينظمها النادي من أجل الارتقاء باللعبة وزيادة ممارسيها وتلبية متطلباتهم، كما قدم شرحاً عن سياسات النادي وتوجهاته ودوره في رعاية الناشئة واهتمامه بالمراحل السنية.

وفي نهاية الزيارة قامت اللجنة بجولة في صالات ومرافق النادي، والتقت عدداً من اللاعبين والمدربين، كما حضرت اللجنة جانباً من الحصص التدريبية التي ينظمها النادي بصورة أسبوعية لكبار السن من مرضى الزهايمر؛ حيث أعد النادي برنامجاً خاصاً لهذه الفئة من المجتمع لدمجها والعناية بها ضمن خطط النادي المجتمعية والإنسانية وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة.