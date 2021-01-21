شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة مجلس النواب الأمريكي: سنسعى إلى عزل الرئيس السابق لدوره في أحداث الكونغرس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير الحالي، حدث يجب معالجته، مشيرة خلال مؤتمر صحافي إلى أنهم سيسعون "إلى عزل الرئيس السابق دونالد ترامب لدوره في أحداث الكونغرس".
وأضافت أن" مجلس الشيوخ أبلغنا أنه مستعد الآن لاستقبال طلبنا لمحاكمة ترامب"، مشيرة إلى أنه يجب استكمال التحقيقات لمعرفة مسؤولية كل الأطراف في أحداث 6 يناير.