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رئيسة ​مجلس النواب الأمريكي​: سنسعى إلى عزل الرئيس السابق لدوره في أحداث الكونغرس

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت رئيسة ​مجلس النواب الأمريكي​ ​نانسي بيلوسي​ أن اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير الحالي، حدث يجب معالجته، مشيرة  خلال مؤتمر صحافي إلى أنهم سيسعون "إلى عزل الرئيس السابق ​دونالد ترامب​ لدوره في أحداث الكونغرس​​​​​​​".

وأضافت أن" مجلس الشيوخ أبلغنا أنه مستعد الآن لاستقبال طلبنا لمحاكمة ترامب"، مشيرة إلى أنه يجب استكمال التحقيقات لمعرفة مسؤولية كل الأطراف في أحداث 6 يناير.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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