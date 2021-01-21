شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة ​مجلس النواب الأمريكي​: سنسعى إلى عزل الرئيس السابق لدوره في أحداث الكونغرس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت رئيسة ​مجلس النواب الأمريكي​ ​نانسي بيلوسي​ أن اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير الحالي، حدث يجب معالجته، مشيرة خلال مؤتمر صحافي إلى أنهم سيسعون "إلى عزل الرئيس السابق ​دونالد ترامب​ لدوره في أحداث الكونغرس​​​​​​​".



وأضافت أن" مجلس الشيوخ أبلغنا أنه مستعد الآن لاستقبال طلبنا لمحاكمة ترامب"، مشيرة إلى أنه يجب استكمال التحقيقات لمعرفة مسؤولية كل الأطراف في أحداث 6 يناير.