شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير قطاع الأعمال: المصانع فيها نهب وعدم تطوير والتاريخ لن يرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أعضاء مجلس النواب، هجوم حاد لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال بسبب شركة الحديد والصلب، وطالبوه بالتراجع عن قراره بتصفية الشركة والعمل على تطويرها.

وقال النائب محمد مصطفى السلاب: "الشعب فى حالة من الغضب، ممكن يكونوا مش فاهمين.. محتاجين نعرف الحكومة عايزة إيه؟ ..المصانع التى تملكها الحكومة يحدث فيها نهب وعدم تطوير ولا توجد عمالة مدربة والمكن بيتشغل بـ 20% بسبب ضعف الصيانة".

وتابع: "أصعب حاجة على صاحب مصنع أنه مصنعه يتقفل"، وتابع قائلا خلال تعقيبه على البيان الذى ألقاه وزير قطاع الأعمال العام أمام الجلسة العامة لمجلس النوب اليوم: "الصناعة بتاعتنا لازم تكون مبنية على الصناعة الوطنية ويساعدها القطاع الخاص.. مفيش تسويق مش عايزين نصحى على يوم تانى ونسمع إن فى مصنع بيتصفى".

وأكد النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن تصفية شركة الحديد والصلب خطأ "جسيم"، مطالبا الوزير بالتراجع عن قراره بالتصفية، لأن التاريخ لن يرحم.

وتابع درويش قائلا: "هناك 7500 عامل يتضررون من هذا القرار"، جاء ذلك تعقيبا على البيان الذى ألقاه بخصوص الموقف التنفيذى لبرنامج الوزارة، وأضاف درويش: "نتمنى من الوزير أن يحترم الإرادة الشعبية والعمال ويساعد فى تطوير الشركة".

فيما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل: "بيان الوزير لا يمت بصلة للواقع، والبيان مجرد حبر على ورق .. وكلنا كنواب عندنا ألف شكوى من وزارة قطاع الأعمال".

وأضاف: "من عام 2014 حتى عام 2017 تم تنفيذ 600 مشروع قومى .. أقل مشروع أكبر من 3 أو 4 شركات من الشركات التابعة لك.. عاوزين عمل وياريت نقتضي بالقيادة السياسية فى سرعة الخطى.. وعندنا مشكلة فى وزارة قطاع الأعمال، ونريد حل يرضى المواطنين أو نقف ونقول إحنا دولة مش منتجة".