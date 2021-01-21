شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى للنواب: إحنا فلاحين وموجودين على الأرض.. وقانون الرياضة يحتاج تأنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن مراكز الشباب عصب أساسى فى الدولة المصرية ولها أهمية كبيرة.

وأضاف صبحى، ردا على تساؤلات النواب حول بيانه فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى قبل إغلاق باب المناقشة به: "الأعضاء الذين تحدثوا عن عدم معرفتنا بالمحافظات، إحنا فلاحين ومن الشرقية وموجودين على الأرض وعارفين كل حاجة ممكن تتعمل، وأنا من بلبيس وقريتى مسقط رأسى مركز الشباب بها لم يبدأ العمل به حتى الآن".

وحول محاربة الفساد فى الوزارة تابع "صبحى": "سنبذل جهد فى الرقابة كوزارة وبالتعاون مع البرلمان لكن صعب إبراز هذه القضايا لأبنائنا، وقد أحالنا أُناس كثيرة للنيابة".

وحول أزمة قانون الرياضة قال "صبحى" إن "التحرك فى هذا الشأن، يحتاج للتأنى والتعامل بحرص لاسيما وأنه أمر مرتبط بالمواثيق الدولية، وأدخلنا مجلس الوزراء فى الأمر لتغيير بعض الأمور الخطأ".

وأضاف صبحى: "الأندية الشعبية لها خطة عمل حتى لا تندثر، وبالنسبة للنادى المصرى عرضنا على الرئاسة إنشاء استاد فى نفس المكان، وأؤكد دعمى لمجلس إدارة النادى، أما بالنسبة لنادي المريخ فقد وافقنا منذ عام ونصف على خطته ونوافق سريعا على طلبات الاستثمار الخاصة بالأندية".