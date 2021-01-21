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لتسهيل استئناف السفر… إسبانيا تسعى لاعتماد شهادة لمن تلقى لقاح كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 04:22 مساءً - منذ 58 دقيقة

مطار

اعلنت وزيرة خارجية إسبانيا، أرانشا غونثاليث،، إن إسبانيا تسعى في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل اعتماد شهادة لقاح ضد من شأنها تسهيل السفر.

وأضافت غونثاليث يوم الخميس لإذاعة RNE: “يجب أن نستعد لاستئناف التنقل.. نحن نسعى في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل اعتماد وإصدار شهادة لقاح ضد فيروس كورونا”.

في سياق متصل لم يستبعد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اعتماد شهادات التطعيم ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي، وحظر السفر على من لم يأخذ اللقاح، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى دراسة معمقة.

وفي وقت سابق رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بفكرة اعتماد شهادة تطعيم معترف بها في جميع دول الاتحاد، لكنها أشارت إلى ضرورة دراسة إمكانية أن تمنح هذه الوثيقة حقوقا إضافية لصاحبها، ومنها حق السفر، وذلك بحسب “رويترز”.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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