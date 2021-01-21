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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021
أغلقت بورصة الكویت تعاملاتھا الیوم الخمیس على ارتفاع مؤشر السوق العام 01. 6 نقطة لیبلغ مستوى 17. 5687 نقطة بنسبة صعود بلغت 11. 0 في المئة.
وتم تداول كمیة أسھم بلغت 01. 238 ملیون سھم تمت عبر 9785 صفقة نقدیة بقیمة 7. 102 ملیون دولار.
وارتفع مؤشر السوق الرئیسي 7. 20 نقطة لیبلغ مستوى 59. 4676 نقطة بنسبة صعود بلغت 45. 0 في المئة من خلال كمیة أسھم بلغت 8. 195 ملیون سھم تمت عبر 6671 صفقة نقدیة بقیمة9. 41 ملیون دولار.