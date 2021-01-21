اخبار العالم

ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

أغلقت بورصة الكویت تعاملاتھا الیوم الخمیس على ارتفاع مؤشر السوق العام 01. 6 نقطة لیبلغ مستوى 17. 5687 نقطة بنسبة صعود بلغت 11. 0 في المئة.

 

وتم تداول كمیة أسھم بلغت 01. 238 ملیون سھم تمت عبر 9785 صفقة نقدیة بقیمة 7. 102 ملیون دولار.

 

وارتفع مؤشر السوق الرئیسي 7. 20 نقطة لیبلغ مستوى 59. 4676 نقطة بنسبة صعود بلغت 45. 0 في المئة من خلال كمیة أسھم بلغت 8. 195 ملیون سھم تمت عبر 6671 صفقة نقدیة بقیمة9. 41 ملیون دولار.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا