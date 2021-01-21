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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 212 حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356775 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357337 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6342 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2096 والحالات الحرجة 326 حالة