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السعودية تسجل 212 حالة إصابة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجل 212 حالة إصابة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم   تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356775 حالة .

 

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357337 حالة .

 

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6342 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2096 والحالات الحرجة 326 حالة

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