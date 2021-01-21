إصابات «كورونا» عالمياً تتجاوز 96.41 مليون حالة

(وكالات)

بلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم أكثر من 96.41 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و67 ألفاً و198 حالة وفاة. وسجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019، بحسب إحصاء لـ «رويترز».

إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إن البر الرئيسي سجل 144 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الأربعاء، وذلك صعوداً من 103 إصابات في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان، أن 126 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض «كوفيد-19» في البر الرئيسي الصيني 88701 حالة، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل 15 ألفاً و223 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و610 آلاف و883 حالة. وذكرت وزارة الصحة أنه تم أيضاً تسجيل 151 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 152 ألفاً و869 شخصاً، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و265 ألفاً و706 أشخاص بعد تماثل 19 ألفاً و965 شخصاً للشفاء.

وكشفت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا زاد على 20398 ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و88400 حالة. كما أظهرت البيانات أن ألمانيا سجلت 1013 وفاة جديدة بالفيروس وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات إلى 49783.

وسجلت المكسيك 20548 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» و1539 وفاة، الأربعاء، وفقاً لبيانات وزارة الصحة، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و688944 والوفيات إلى 144371. وترجح الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي بسبب نقص إجراء الفحوص على نطاق واسع.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، 789 إصابة جديدة بـ«كورونا» و51 وفاة، وذلك مقابل 899 إصابة و58 وفاة الثلاثاء. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 158963 حالة من ضمنهم 124605 حالات تم شفاؤها و8747 حالة وفاة».