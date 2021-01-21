- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ 56 دقيقة
حريق يلتهم أكبر معهد لإنتاج اللقاحات في العالم
اندلع حريق في أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم “سيروم إينستيتيوف أوف إنديا”، الخميس.
وأوضحت وسائل الإعلام أن إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا لم يتأثر.
وظهرت في لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد سيروم في بوني (غرب) حيث يتم حاليا إنتاج ملايين الجرعات من لقاح “كوفيشيلد” الذي طورته شركة مختبرات “أسترازينيكا” وجامعة أوكسفورد لمكافحة كورونا.