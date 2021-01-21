الولايات المتحدة الأمريكية تستأنف تمويل منظمة الصحة العالمية

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية والوفاء بالتزاماتها المالية تجاهها ، والانخراط في خطة الاستجابة الدولية لجائحة كوفيد 19 .

وأعلن كبير الخبراء الطبيين ورئيس الوفد الأمريكي في الدورة 148 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية الدكتور انتوني فاوتشي في كلمة أمام المجلس عن مساهمة أمريكية فعالة في مرفق كوفاكس لوصول اللقاحات المضادة لكوفيد 19 إلى الجميع، إضافة إلى دعم التوصل إلى المنتجات الطبية لعلاج وتشخيص المرض .