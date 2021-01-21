شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل لقاح “سبوتنيك” الروسي المضاد لكورونا للاستخدام الطارئ والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 3 دقائق - 1:59 مساءً, 21 يناير 2021 م
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سجلت دولة الأمارات العربية المتحدة اليوم لقاح “سبوتنيك” الروسي المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) للاستخدام الطارئ.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.