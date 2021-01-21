قتلى وجرحى في تفجيرين بسوق وسط بغداد

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب عشرات المدنيين بهجومين انتحاريين في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن هجومين مزدوجين قتلا 13 شخصا وأصابا 20 على الأقل، في سوق بوسط بغداد.



وأشارت مصادر الشرطة إلى إن عدد القتلى في الهجوم الانتحاري المزدوج بالحزام الناسف على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد، قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.



فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واع"، بـ"وقوع شهداء وجرحى بتفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد"، دون مزيد تفاصيل.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

