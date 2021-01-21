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الوحش الحربي الأمريكي إف35 .. تأمين سماء الإمارات بـ 50 مقاتلة شبحية

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الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة أمس الأربعاء، بأن الإمارات وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة "إف-35" مقاتلة وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة.

وكانت مسؤولة في البنتاغون قد أعلنت أن عقد بيع مقاتلات "إف 35" الأمريكية للإمارات قد يبرم قبل تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 يناير المقبل.

وقالت مديرة وكالة التعاون الأمني الدفاعي هايدي غرانت ردا على سؤال حول إمكانية توقيع العقد قبل تولي الإدارة الجديدة مهامها، إن "هذا الأمر ممكن جدا".

وأضافت أن البنتاغون لا يسيطر على سير العملية، وهو بانتظار قرار الكونغرس بشأن الصفقة.

يذكر أن الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس في نوفمبر الماضي بأنها وافقت على بيع مقاتلات "إف 35" للإمارات، إضافة لطائرات استطلاع مسيرة من نوع MQ-9B وأسلحة ومعدات أخرى بقيمة إجمالية تصل إلى 23.37 مليار دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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