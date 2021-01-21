الرافدين يعلن منح قروض ١٠٠ مليون لشراء وحدات سكنية

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين عن منح قروض ١٠٠ مليون لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان مصرف الرافدين يمنح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية، واضاف انه في حال طالب القرض كان موظفا يتم منحه قرض ١٠٠ مليون كحد اعلى اما في حال كون طالب القرض مواطنا فيتم منحه ٥٠ مليون كحد اعلى، مشيرا الى انه تم تمويل وتسويق عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرمون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض