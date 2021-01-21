شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال الغالبية في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أدّى السناتوران الديمقراطيان جون أوسوف ورفايل وورنوك اللذان فازا بالجولة الانتخابية الفاصلة التي أجريت مؤخراً في ولاية جورجيا، القسَم الأربعاء، بعد ساعات قليلة من تنصيب جو بايدن رئيساً، لتنتقل بذلك الغالبية في مجلس الشيوخ إلى الحزب الديمقراطي.

وفاز وورنوك وأوسوف على المرشّحين الجمهوريين لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا في جولة فاصلة من الانتخابات أجريت في الخامس من كانون الثاني/يناير. وبأدائهما القسَم بات لكل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 50 عضواً في المجلس المؤلّف من مئة عضو.

لكنّ الغالبية ستكون بيد الديمقراطيين لأنّ الصوت المرجّح سيكون لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

وكانت هاريس وهي سناتورة سابقة عن ولاية كاليفورنيا قد ترأست الأربعاء، جلسة للمجلس بعد ساعات قليلة على أدائها القسَم، أشرفت خلالها على أداء أوسوف وورنوك وخليفتها في عضوية مجلس الشيوخ أليكس باديلا القسَم.

وبانتقال الغالبية في مجلس الشيوخ إلى الحزب الديمقراطي، بات الديمقراطيون يسيطرون على كل مقاليد السلطة في واشنطن، ما يمنح بايدن فرصة ذهبية لتنفيذ جدول أعمال حافل بالمشاريع، خصوصاً حزمة إنقاذ بقيمة 1,9 تريليون دولار لمساعدة العائلات والشركات الأمريكية المتضررة من جائحة «كوفيد-19».