وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 400 ألف

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 400306 في المجمل، بزيادة 2297 وفاة عن الإحصاء السابق.



وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 24 مليونا و135690 بعد تسجيل 153106 حالات جديدة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.