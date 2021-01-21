بايدن يوقع أوامر تنفيذية.. منها العودة لاتفاق باريس وآخر يخص الدول الإسلامية

جدة - عبدالحي حسين - وقع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في أول يوم من توليه الرئاسة، على عدة أوامر تنفيذية، تلغي سياسات اتخذها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشأن الصحة والهجرة والمناخ، وقضايا أخرى.

ووقع بايدن 15 أمرا تنفيذيا بينها، إلغاء الحظر المفروض على السفر من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وإعادة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.

وتشمل الأوامر أيضا، تمديد فترة السماح الخاصة بقروض الطلبة، وفرض ارتداء الكمامات في المباني الفدرالية وعند السفر بين الولايات، إضافة إلى منع إجلاء المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار”.