محمد الفلاح - أول قرارات بايدين.. تعيينات جديدة بالإدارة الأمريكية

الخميس 21 يناير 2021

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، عددا من قرارات التعيينات في الإدارة الأمريكية الجديدة، وذلك عقب أدائه اليمين الدستوري.



وقال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن، عين دان سميث قائمًا بأعمال وزير الخارجية، كما تم تعيين مونتي ويلكينسون قائمًا بأعمال وزير العدل.

وأصدر بايدن، قرارا أيضا بتعيين أندي بوكول قائمًا بأعمال وزير الخزانة، وديفد نوركويست قائمًا بأعمال وزير الدفاع، وديفيد كوهين قائمًا بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية، وديفد بيكوسكي قائمًا بأعمال وزير الأمن الداخلي.

وشملت التعيينات التي قام بها الرئيس الأمريكي بعد ساعات من تنصيبه، ريتش ميلز قائمًا بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ولورا شياو قائمةً بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.