دولة الإمارات تهنئ بايدن بتنصيبه وتتطلع لتعميق شراكة البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

هنأت الإمارات، الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنصيبه، وأعربت عن تطلعها لتعميق الشراكة والتعاون بين البلدين.



وقالت، هند مانع العتيبة، مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في تغريدة عبر "تويتر": "الإمارات تهنئ جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة".

وتابعت: "نتطلع إلى تعميق شراكتنا الممتدة لعقود من الزمن ومواصلة العمل معًا لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة وتغير المناخ والتطرف".

وكان بايدن أدى اليمين الدستوررية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية الـ46، وذلك خلال مراسم تنصيب في ظل احتياطات أمنية وصحية استثنائية غير مسبوقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كما أدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة اليمين الدستورية كنائبة للرئيس بايدن.

وعقب أدائه القسم قال بايدن إن "أمريكا لديها الكثير لتفعله هذا الشتاء المهلك والكثير لتصلحه والكثير لتسترده داعيا إلى بداية جديدة بعد فترة من المرارة والانقسام الحاد".

وأضاف، فى خطاب التنصيب، أن "حلم العدالة للجميع لن يتأجل بعد الآن"، مشيرا إلى أنه "يمكنهم أن يفعلوا أمورا عظيمة عن طريق الوحدة".

وقد حضر المراسيم الرؤساء السابقون للولايات المتحدة منذ عام 1990، بيل كلينتون وزوجته هيلاري؛ جورج بوش وزوجته لورا؛ باراك أوباما وزوجته ميشيل ونائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، وعدد كبير من كبار المسؤولين والنواب وسفراء الدول لدى امريكا وغيرهم من كبار الشخصيات.

وقد تم نشر نحو 25 ألف عنصر من الحرس الوطني وآلاف من عناصر الشرطة في العاصمة واشنطن، التي نصبت بها الحواجز والأسلاك الشائكة لحماية "المنطقة الحمراء" موقع المراسيم، وهي الواقعة بين تلة الكونجرس والبيت الأبيض.

وقد زينت بنحو أكثر من 190 ألف علم أمريكي نصبت لتمثيل المواطنين الغائبين جراء جائحة فيروس كورونا.