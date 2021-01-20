شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستمع غدا لوزيرى قطاع الأعمال والشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الخميس حضور كلا من وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وذلك استكمالا لما بدأه المجلس فى الاستماع للحكومة حول تنفيذ برنامجها خلال الفترة 2018- 2020.

وكان وكيل مجلس النواب قد رفع الجلسة العامة بعد الاستماع لبيانى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ودعا لجلسة أخرى غدا الخميس.

وأحال المجلس بيان وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إلى اللجنة البرلمانية المختصة لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة وإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزيرة لعرضه علي مكتب المجلس، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة أمام الجلسة العامة برنامج عمل الوزارة، واستمعت كذلك إلى تعقيب من أعضاء المجلس بعد إبداء بعض الملاحظات.