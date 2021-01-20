الصين تفرض عقوبات على بومبيو ومسؤولين بإدارة ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت الصين، الأربعاء، عقوبات على مسؤولين أمريكيين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أبرزهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، الثلاثاء، إنها قررت فرض عقوبات على 28 مسؤولا أمريكيا منهم العديد من مسؤولي إدارة ترامب، بسبب ما وصفته بـ"انتهاك سيادة الصين".

وتمنع العقوبات الصينية هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم من دخول البر الرئيسي للصين وهونج كونج، كما أنها لن تمكن أي جهات مرتبطة بهم من إجراء تعاملات مع الصين.

وكانت إدارة ترامب دخلت في خلاف ملحوظ مع الصين، بدعوى انتهاك بكين حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية والتسبب في عجز تجاري ضخم للولايات المتحدة، بالإضافة إلى مخاوف حقوقية في هونج كونج.

وانتهت فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب ليحل بدلاً منه الديمقراطي جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة بعد حلف اليمين في الكونجرس الأمريكي.