أول تصريح لجو بايدن عقب أداء اليمين الدستورية.. ماذا قال؟

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، عقب أداء اليمين الدستورية، إن هذا يوم أمريكا والديمقراطية والتاريخ والأمل، وتابع، اليوم نحتفل بانتصار الديمقراطية.



وطالب بايدن، بضرورة العمل بصفة أمة واحدة والنظر إلى الأمام بتفاؤل وعمل دؤوب، مؤكدا أنه يسعى لتحقيق وحدة مثالية للشعب الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي، "أمامنا الكثير لنشيده والكثير لنجنيه.. فيروس كورونا قضى على أرواح آلاف الأمريكيين أكثر مما فقدنا من أرواح خلال الحرب العالمية الثانية".

وأكد بايدن، على ضرورة محاربة الإرهاب العالمي، وتابع قائلًا: "مستقبل أمريكا يحتاج إلى أكثر من الكلام".

وطالب بايدن خلال كلمته، الأمريكيين بالتعاون لتوحيد الأمة مرة آخرى، وتابع قائلًا: "أتعهد بأن أكون رئيسا لكل الأمريكيين".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، "يجب أن نرى بعضنا كجيران لا كأعداء.. من الآن فلنبدأ من جديد ونستمع ونحترم بعضنا"

وأكد بايدن، خلال كلمته، أن الخلاف لا يجب أن يكون سببًا للحرب.

وأشاد بايدن، بانتخاب كامالا هاريس كأول امرأة نائبًا للرئيس، قائلًا: " يثبت أننا يمكننا تغيير أي شيء".