شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 442 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الاربعاء تسجیل 442 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، في الساعات ال24 الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 159264 في حین تم تسجیل حالة وفاة واحدة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 951.

