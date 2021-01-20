إجراءات استقبال الرئيس الأمريكي الجديد

- تم تخصيص 25 ألف عنصر من الحرس الوطني لمهمة تأمين عملية التنصيب - 10 آلاف من الحرس الوطني سيحيطون بمبنى الكابتول - حظر المركبات ووضع حدود خاصة في مبنى الكابتول - تشديد الأمن - إغلاق الجسور - إغلاق 13 محطة حتى نهاية الخدمة يوم الخميس - استبدال الحشود والجماهير بـ191.5 ألف علم و55 عمود إنارة - انخفاض عدد التذاكر المخصصة لحدث التنصيب من 200 ألف تذكرة إلى 1000 وهي مخصصة لأعضاء الكونغرس وضيوفهم.



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