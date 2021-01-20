قتيلان في انفجار هز مبنى وسط العاصمة الإسبانية

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قالت السلطات المحلية، إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب ثمانية آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، عندما تسبب انفجار في انهيار جزئي بمبنى وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت مصادر، أن أحد المصابين في حالة حرجة ونقل إلى مستشفى.

وقال مسؤول، إن أحد المتطوعين مفقود جراء الانفجار الذي وقع في المبنى التابع للكنيسة الكاثوليكية.

وأكد رئيس البلدية خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار في «كال توليدو»، وهو شارع يقود للخروج من وسط المدينة، ناجم عن تسرب غاز.

وتصاعد الدخان من المبنى المنهار ونقل عمال الإنقاذ كبار السن من دار إيواء للمسنين توجد بالقرب من الموقع.

ودمر الانفجار تماماً الطوابق الخمسة العليا من المبنى الذي يستخدم مقراً للإقامة والتدريب لكهنة الكنيسة، كما يوفر الوجبات للمشردين.