بايدن ونائبته يصلان إلى منصة التنصيب في الكونغرس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 07:10 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 20 - يناير - 2021 6:24 مساءً

وصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى الكونغرس برفقة نائبته كاميلا هاريس وزوجته وبعض أعضاء الكونغرس حيث يستعد لتنصيبه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية

وكان بايدن قد قام بتأدية الصلاة مع عدد من أعضاء الكونغرس في كنيسة القديس ماثيو فيما أعلن البنتاغون عن اختصار العرض العسكري الخاص بمغادرة ترمب لحضور مراسم تنصيبه.

ووصل منذ قليل نائب الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب مايك بنس إلى مقر الكونغرس لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وبحسب شبكة سي أن أن الأمريكية، فإن بايدن سيقسم على نسخة من الإنجيل في حوزة أسرته منذ 127 سنة، وسيصبح ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ الولايات المتحدة.

وغادر الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إلى قاعدة آندروز العسكرية، قبل أن يتوجه إلى فلوريدا.